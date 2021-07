Blev nægtet øl og kvitterede med slag og spark

Tre mænd skal i dag søndag fremstilles i grundlovsforhør, fordi de mistænkes for at stå bag et overfald på Boulevarden i Aalborg, skriver TV2nord.

Overfaldet udspandt sig omkring kl. 02.30, fortæller Bruno Brix, vagtchef Nordjyllands Politi til TV2nord.

Her havde fire unge købt sig en kasse øl, som de ville nyde i sommernatten efter, at værtshusene var lukket.

På Boulevarden blev de antastet af tre mænd, der krævede at få nogle af øllene. Da de fire unge afslog, blev de overfaldet med slag og spark.

Politiet var dog hurtigt fremme, og den ene overfaldsmand blev anholdt på gerningsstedet. Efterfølgende meldte to andre sig selv.