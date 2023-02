Blev stoppet af politiet under redningsaktion: Nu vælter støtten ind

Jonas Kjær var på vej til søredningsaktion med 'mand over bord'. Redningsbåd holdt tilbage af politibetjent, der tog sig god tid til at udskrive fartbøde

Politiet må gerne selv, når de jagter gerningsmænd.

Betjente må gerne trykke ekstra på speederen, men redningsmanden Jonas Kjær kunne ikke slippe uden om lovens lange arm, da han en formiddag 29. november sidste år i al hast drønede mod havnen i Hanstholm.

Her lå redningskibet 'C. B. Claudi’ og ventede på ham med en melding om 'mand overbord'. Men i stedet for at lade Jonas Kjær køre videre og potentielt redde et liv, fik han, som Ekstra Bladet har beskrevet, en bøde og frakendt føreretten.

Det var på denne strækning med fuldt udsyn, redningsmanden blev taget med 86 km i timen, hvor man må køre 50. Foto: René Schütze

Har til nyt kørekort

Den 29-årige holmbo har selv fortalt om hændelsen, hvor betjenten, der stoppede ham, ikke gav meget for, at Jonas Kjær altså var på vej ud på havet for at redde en sømand, der var faldet overbord.

- Jeg bliver taget med 86 km i timen lige inden for byskiltet i Hanstholm, hvor man må køre 50. Selvfølgelig skal jeg køre efter reglerne, selv om jeg er på vej ned til redningsbåden, og det siger jeg også til betjenten. Jeg siger til ham, at vi altså ikke har tid til det her nu, og jeg spørger, om vi ikke kan snakke sammen og ordne det, når vi er inde igen, for vi skal altså af sted, for der er en mand over bord. Men det vil han ikke høre tale om.

Efter Jonas Kjær har fortalt sin historie er støtten væltet ind fra nær og fjern. I Facebook-gruppen Hanstholm.nu har man blandt andet kunnet donere penge til redningsmanden. I weekenden var der så samlet ind til, at Jonas Kjær nu kan tage et nyt kørekort.

'Så fik Jonas vores donation på 15.800 kr. Ca. 160 personer har givet et beløb. Jonas Kjær siger mange tusinde tak for støtten. Han var meget overvældet, da jeg overrakte ham donationen', lyder det i et opslag fra Jørgen Jespersen, der har stået for indsamlingen.

Screendump: Facebook

Advokat raser

Jacob Forman har specialiseret sig i færdselsstraffesager, og advokaten mener, at sagen burde komme for retten.

Han pointerer, at man kan tage afsæt i straffelovens paragraf 14. Den lyder således:

'En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.'

- Men der, hvor jeg for alvor ser problemet og virkelig noget, der giver anledning til debat, det er det med, at den standsende betjent opholder ham. Han hører, at der er tale om en mand over bord situation, og at bilisten skal skynde sig. Alligevel opholder han ham, og det gør mig betænkelig. Der mener jeg, at situationsfornemmelsen svigter, siger advokaten og tilføjer, at vi forventer, at 'betjente skal have en høj grad af situationsfornemmelse'.

- Men sat på spidsen, vi kan vel heller ikke have en masse folk, der kører for stærkt, og når de bliver stoppet, siger de, at de skulle ud og redde en person?

- Helt enig. Der skal ikke lukkes op for det, og vurderinger er altid det sværeste, siger Jacob Forman, men han siger, at han ud fra det beskrevne i sagen mener, at betjenten meget hurtigt burde lade ham komme videre.

Sømanden, som var faldet over bord, blev ikke fundet af redningsmandskabet, da de nåede ud i Nordsøen.