Blitzet af fotovogn: Gik amok på operatør

31-årig mand var rasende over, at han var blevet taget i at køre for stærkt

Langt de fleste bliver irriterede over at blive taget i at køre for stærkt.

Men for en 31-årig mand fik det yderligere konsekvenser, da han torsdag formiddag blev blitzet af en fotovogn på Randersvej ved Mørke i Jylland. Den 31-årige blev så rasende, at han valgte at standse sin bil og begynde at råbe meget højt af den operatør, der havde blitzet ham.

I første omgang forsøgte operatøren at tale den 31-årige til ro, men da han i stedet blev mere og mere aggressiv, valgte medarbejderen til sidst at rulle vinduet op og lukke døren. Det fik den 31-årige til at hamre på ruden og råbe, og til sidst måtte operatøren ringe efter hjælp fra en politipatrulje.

Der gik heller ikke længe, før en patrulje dukkede op, og det resulterede i, at den 31-årige fik en sigtelse for at forstyrre den offentlige orden, selvom han i mellemtiden var faldet til ro.

Den 31-årige mand var meget ked af sin opførsel, men sigtelsen endte med at stå ved magt.