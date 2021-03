Bliver bag tremmer

Thomas Gotthard skulle have været i retten i morgen

44-årige Thomas Gotthard, der er sigtet for at slå sin hustru ihjel, har endnu engang valgt at blive frivilligt bag tremmer.

Det oplyser anklager Anne-Mette Wedell Seerup til Ekstra Bladet.

Onsdag skulle en dommer ellers tage stilling til, om varetægtsfængslingen af den drabssigtede præst skulle forlænges, men det retsmøde er altså aflyst. Det er anden gang, at han lader sig frivilligt forlænge.

Thomas Gotthard blev anholdt i november sidste år, og dagen efter blev han varetægtsfængslet for drabet på sin kone, hvis lig endnu ikke er fundet.

Han nægter sig skyldig, og ved adskillige retsmøder har han kæmpet for at blive løsladt.

Maria From Jakobsen forsvandt fra sit hjem 26. oktober 2020. I første omgang troede politiet, at hun var forsvundet frivilligt, men det ændrede sig knap tre uger efter, hvor præsten blev anholdt.

Politiets teori: Maria kørte børnene i skole før hun blev myrdet

Præst bliver frivilligt bag tremmer