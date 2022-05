Bliver udvist: Voldtog barn og var i besiddelse af børneporno

En 42-årig mand står til udvisning og seks års fængsel, efter at være blevet dømt for at have krænket flere børn

Han kendte børnene i forvejen, da de var en del af hans omgangskreds, fortæller Midt- og Vestsjællands anklagere til Ekstra Bladet om den 42-årige mand, som netop er blevet dømt for at have krænket flere børn i Odsherred og for at være i besiddelse af børneporno.

Samtidig bliver manden udvist af Danmark og skal betale 230.000 kroner i erstatning til ofrene.

Manden, som er britisk statsborger, ankede udvisningen, men ikke resten af dommen.

Han blev dømt efter anklageskriftet.

Dømt for voldtægt af alle ofre

Der er tale om tre forurettede børn under 18 år, som alle er blevet krænket af den 42-årige mand.

Det er, som nævnt, børn han i forvejen havde en relation til, gennem sin egen omgangskreds.

I første krænkelsestilfælde, puttede manden sit lem imellem ballerne på det forurettede barn. I andet krænkelsestilfæde rørte og følte han på det forurettede barn, mens den tredje forurettede blev udsat for voldtægt.

Fordi børnene var under 18 år, gik alle krænkelserne under straffelovens paragraf om voldtægt.

Udover fængsel, udvisning og bødestraf, fik manden også boligforbud. Han må derfor ikke lade børn og unge under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos nogen, hvor der bor børn og unge under 18.

Boligforbuddet vil dog ikke blive aktuelt i Danmark, da han bliver udvist af landet, hvis ikke udvisningsdommen bliver omstødt.