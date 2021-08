En bil med blod i forruden er onsdag morgen fundet i et træ

Politiet har onsdag morgen fundet en forulykket bil i et træ på Nørremark i Kær ved Sønderborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV2.

Da politiet fandt bilen var der blod i forruden, og det fik i første omgang politiet til at frygte, at føreren af bilen lå såret et sted i nærheden.

Men det var ikke tilfældet. Politiet fandt ingen spor efter vedkommende, og derfor efterlyser de nu føreren.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra politiet.