Blodige juledage: 20-årig anholdt

Flere unge mænd i København er blevet stukket med kniv i juledagene.

Nu har Københavns Politi anholdt en 20-årig mand i forbindelse med et knivstikkeri på Amager 23. december. Det oplyser politiet til Ekstra Bladet og på Twitter.

Her blev en mand ifølge Ritzau stukket i maven på Peder Lykkes Vej. Offeret blev fragtet til hospitalet, hvor han blev opereret.

Den 20-årige fremstilles i grundlovsforhør onsdag. Det er endnu uvist, hvad sigtelsen lyder på.

Gerningsmænd på fri fod

Juleaften omkring klokken 21.00 blev en 16-årig mand og 19-årig mand ramt af knivstik på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter. Begge teenagere pådrog sig alvorlige skader.

Artiklen fortsætter under ...

Teenagerne blev opereret for deres skader juleaften. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Freden sænkede sig dog ikke, og Københavns Politi måtte endnu engang rykke ud til en anmeldelse om knivstikkeri anden juledag omkring klokken 19.50. Denne gang på Bangertsgade på Nørrebro, hvor en 19-årig var ramt af kniv.

Artiklen fortsætter under ...

Politet var massivt til stede på Nørrebro. Foto: Kenneth Meyer

Blot få timer efter blev endnu en 19-årig overfaldet med knivstik omkring klokken 21.43 på Godthåbsvej på Frederiksberg. Ingen af de to 19-årige fik livstruende skader, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

I sagen fra Godthåbsvej anholdt politiet to personer, men de blev løsladt igen, da de ikke havde noget med overfaldet at gøre.

Artiklen fortsætter under ...

Der er umiddelbart ikke sammenhæng mellem knivoverfaldene på Nørrebro og Frederiksberg, selvom de skete med få timers mellemrum. Foto: Kenneth Meyer

Derfor er der nu gerningsmænd på fri fod i tre ud af fire af julens knivstikkerier. Ifølge vicepolitinspektør Brian Belling er der ingen sammenhæng mellem knivstikkerierne 24. december og de to 26. december.

Annonce:

- Vi har henover julen haft tre knivstikkerier, men umiddelbart kan vi ikke se en sammenhæng mellem sagerne. Der er omfattende efterforskninger i gang, hvor vi bl.a. skal have klarlagt hvilke motiver, der kan ligge bag de enkelte episoder, herunder om der har været en forudgående relation mellem ofre og gerningsmænd, siger Brian Belling til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at det ikke er politiets indtryk, at gerningsmændene er gået efter tilfældige ofre, men det er for tidligt at sige noget endeligt om på nuværende tidspunkt.

Politiet hører meget gerne fra vidner til alle fire episoder.