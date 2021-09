Blodigt døgn: Tre ulykker koster fire mennesker livet

Det har været et blodigt døgn på de danske veje.

Således er fire mennesker inden for et døgn afgået ved døden efter ulykker.

Senest er en person i nat død efter en ulykke på Køge Bugt Motorvejen nær Køge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 01.38, hvor en forbipasserende lagde mærke til en bil, der lå på taget. Inde i bilen sad en person fastklemt, og vedkommende var fortsat i live, da redningsmandskabet ankom.

Men personens liv stod i sidste ende ikke til at redde.

Hele Sydmotorvejen ved Køgebugtudfletningen var efterfølgende spærret af, men politiet oplyser klokken 03.36 natten til torsdag, at den er åben igen.

To mænd dræbt på jysk motorvej

Onsdag aften kostede en anden motorvejsulykke to mænd på 60 og 69 år livet.

De to mænd kørte sammen på E45 ved Sdr. Borup, oplyser Østjyllands Politi.

Anmeldelsen kom klokken 21.46, og hele aftenen og en del af natten arbejdede myndighederne på stedet, hvor motorvejen har været spærret.

Ulykken på E45, hvor to mænd mistede livet. Foto: Øxenholt Foto

Politiet meldte tidligere ud, at der var bilinspektør på stedet, og at man var ved at klarlægge hændelsesforløbet. Torsdag morgen er politiet færdige på stedet, fortæller de til Ekstra Bladet.

- Vi er færdige, men vi kan ikke melde mere ud lige nu. Der kommer en pressemeddelelse ud på formiddagen, siger politiets vagtchef Chris Mose.

Dødsulykke med to biler og en lastbil

Den tredje ulykke skete også i den østjyske politikreds - mere præcist i Hammel.

Her mistede en person livet efter en ulykke i krydset Randersvej og Skolevangsvej tidligt onsdag eftermiddag.

Østjyllands Politi oplyser torsdag morgen, at der er tale om en 70-årig mand. Hans pårørende er underettet.

Bilisten blev ifølge politiet påkørt bagfra af en anden bil, da den holdt stille for at svinge fra Randersvej til Skolevangsvej.

Det forårsagede, at bilen røg over i den modsatte kørebane, hvor en lastbil ramte den.