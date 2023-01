Blodpletter og ødelagt tv: Smadrede hotelværelse og stak af

Der var blandt andet efterladt blodpletter flere steder, et smadret fjernsyn og et generelt rod

Det, der skulle have været et romantisk nytårsophold for et ungt par i 20'erne, endte i stedet med et smadret hotelværelse.

Det måtte personalet på Hotel Viking Spa og Wellness i Sæby sande 1. januar.

Det skriver Nordjyske.

Forlod hotellet alene

Efter at det unge par havde deltaget i en nytårsfest sammen med de andre gæster på hotellet, gik de sammen op på deres værelse.

Herefter må noget være gået helt galt mellem de to.

Kvinden valgte nemlig at forlade hotellet uden manden lidt senere på aftenen. Det bekræfter hotelchef Michael René Christensen over for Ekstra Bladet.

Ikke nok med at flere ting var ødelagt på værelset, så havde parret også efterladt noget af et rod. Foto: Privatfoto

- Det, der sker, er, at personalet ser den unge kvinde forlade hotellet, hvor de siger farvel til hende, men de tænker ikke umiddelbart mere over det i første omgang.

Blodspor på døren

Personalet undrer sig dog, da manden ikke tjekker ud til tiden morgenen efter.

Derfor går de ned til værelset for at tjekke op på situationen, men på grund af blodspor på dørene vælger de i stedet at kontakte hotelchefen.

- Det ser voldsomt ud, så vi er selvfølgelig bekymrede i starten, siger han.

- Men da vi åbner døren, kan vi jo så se, at der kun er materielle skader at finde på værelset, siger Michael René Christensen.

Manden havde slået hånden ind i fladskærmen. Det var også her, han havde skåret sig selv. Foto: Privatfoto

Blandt skaderne var et ødelagt fjernsyn, blodpletter flere steder og et smadret bord. Derudover var værelset efterladt meget rodet.

- Manden var ingen steder at finde, så vi tænker, at han jo nok er smuttet på egen hånd for ikke at skulle betale for skaderne, siger Michael René Christensen.

Et af de steder, hvor personalet fandt blod, var på en daybed. Foto: Privatfoto

Koster en månedsløn

Lige nu afventer hotellet, at diverse håndværkere kommer og ordner værelset.

Derfor har de heller ikke endnu et præcist tal på, hvad skaderne kommer til at koste.

- Et slag på tasken vil dog være en månedsløn, siger Michael René Christensen.

Også en vifte var gået i stykker under opholdet. Foto: Privatfoto

I starten var det hotellets intention at anmelde forbrydelsen, men det blev ikke nødvendigt, da manden angiveligt blev indhentet af sin dårlige samvittighed. Han endte med at melde sig selv til hotellet.

- Der fandt vi også ud af, at blodet stammede fra ham og ikke fra kvinden. Hun har det helt fint, understreger Michael René Christensen.

Erstatningssagen føres nu internt mellem de to parter.

