38-årig Bandidos-rocker nægter at kende til et brutalt angreb. DNA på gerningsstedet fortæller en anden historie, mener anklager

Blodspor fundet på to sten på en gårdsplads, et kødsår og et blåt øje kan få afgørende betydning i en sag om et særdeles brutalt angreb i en vestsjællandsk landsby.