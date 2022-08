Blødende mand kom ind i Lidl

Fyns politi undersøger søndag en mystisk hændelse, der fandt sted ved supermarkedet Lidl ved Nyborgvej i Odense lørdag aften.

Her kom en ung mand ind i butikken og blødte formentlig fra benet og afsatte flere blodspor, før han igen forsvandt.

- Der er foregået noget ude på parkeringspladsen. Ud fra vidneforklaringer og undersøgelser har der formentlig været en episode, hvor en en person er blevet påkørt af en bil eller er blevet stukket, siger vagtchef Lars Tvede til Ekstra Bladet.

Han understreger ordet formentlig, da politiet ikke ved nærmere.

- Vi har foretaget tekniske undersøgelser og skal også sikre videoovervågning, siger vagtchefen, der antager at den blødende mand for en stund søgte tilflugt i butikken, men tilsyneladende ikke bad om hjælp.

Politiet vil gerne tale med manden, som vidner har beskrevet som 20-25 år og somalisk af udseende eller med andre, der har oplysninger i sagen.

Om episoden kan knytte sig til et bandemiljø, som har rørt på sig ved flere voldsomme episoder i Odense, vides ikke.

- Men vi ved jo godt, at det er et område, hvor mange af dem færdes, siger Lars Tvede, der også hæfter sig ved, at det er kendetegnende for det miljø, at man ikke ønsker at tale med politiet.

I Odense har grupperinger med navnene 9Hunna og NBV været i konflikt, og politiet oprettede i forsommeren visitationszoner, der dog blev ophævet 19. juli.

