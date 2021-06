Blomster og kort efter tragisk trafikdrab: 'Du vil for altid være elsket'

'Du vil for altid være elsket, for altid være savnet', står der blandt andet på et kort, der sammen med lys og blomster pryder en rabat på Borups Alle i kølvandet på et tragisk trafikdrab natten til søndag.

Her mistede en 21-årig mand livet lige efter han havde forladt en fest, da han blev ramt af en bil i høj fart.



Sigtet for uagtsomt manddrab

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den 19-årige fører af Mercedes, der natten til søndag ramte den 21-årige mand med fatal udgang, kørte hasarderet.

Derfor blev både han og to medpassagerer blev allerede søndag sigtet for uagtsomt manddrab, og føreren blev efter et grundlovsforhør varetægtsfængslet i 22 dage, mens de to andre blev løsladt.

Det fremgik af grundlovsforhøret hvor Ekstra Bladet var til stede, at de tre unge mænd havde set fodbold i Nordvestkvarteret hos en ven, og da de ville køre en kammerat hjem til Amager, valgte de at kort-tidsleje en Mercedes via appen Share Now.

Stedet hvor den 21-årige blev dræbt var en 60 kilometers zone, men appens GPS indikerer, at bilen har kørt 116 kilometer i timen, da påkørslen skete, hvorefter hastigheden hurtigt faldt til 0.

Anklageren mener, at den pludselig opbremsning skyldtes påkørslen, mens forsvareren mente ikke, at det var muligt at stoppe så hurtigt og, såede tvivl om GPS'ens nøjagtighed.

Den 19-årige forklarede selv, at han havde kørt pænt og fulgt trafikken.