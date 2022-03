Blomster til de døde

Malmø (Ekstra Bladet): Et par buketter med hvide roser, små gule blomster og et enkelt lys er placeret ved indgangen til den hvide bygning, der huser Malmø Latinskola.

Døren er låst. Skolen ligger stille hen efter de frygtelige begivenheder, der udspillede sig mandag eftermiddag, hvor to kvindelige lærer i 50-års-alderen blev dræbt af en elev på skolen. Hugget ned med økse og kniv. De blev stærkt kvæstet ført på hospitalet, men blev senere erklæret døde.

Den 18-årige mandlige elev blev anholdt kort tid efter.

På et kort stukket ned i en af buketterne står der: 'Til medarbejdere på skolen, hvil i fred. Til jer andre og eleverne, vi tænker på jer'. Underskrevet borgere i Malmø.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet møder en elev på skolen, der var til stede, da tragedien skete mandag eftermiddag.

Der er tale om en kreativ skole, og elverne var i gang med at øve en musical, 'Pandoras æske', som de selv har skrevet.

- Og så kom der politi med våben trukket. De stormer bare pludselig ind. Man fatter jo først ikke, at det var politiet, fortæller hun.

Der var omkring 50 elever på skolen mandag aften, da angrebet fandt sted, og flere flygtede i panik, mens andre gemte sig i klasseværelser.

Eleven er på stedet tirsdag formiddag sammen med sin mor. Ramt af en uvirkelig følelse af, at i går var en helt almindelig skoledag. Og i dag ligger der blomster til minde om en frygtelig handling.

- Det er så frygtelig. Det er ubehageligt, sige hun og skutter sig ved tanken om, at man kunne være gået forbi gerningsmanden.

Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Aftonbladet har den anholdte 18-åriges forsvarer Anders Elison endnu ikke talt med sin klient, og han kan derfor ikke udtale sig om en eventuel forklaring, eller hvordan hans klient har det.

– Jeg skal møde min klient i eftermiddag. Jeg har talt med politiet, som koordinerer. Vi skal have en afhøring i eftermiddag. Inden da skal jeg have tid til at snakke med min klient og forklare ham situationen og min rolle i det hele, siger forsvareren til Aftonbladet.

Ifølge Petra Stenkula, der er områdechef for politiet i Malmø, er der ikke noget, der tyder på, at der er flere gerningspersoner.