Blomster til Mia og Oliver

Aalborg mindes de to unge, som forsvandt i weekenden

Borgerne i Aalborg og omegn er rystet, efter at to unge mennesker i weekenden forsvandt efter en bytur og af politiet nu formodes døde.

Derfor har en håndfuld nu lagt blomster og mindeord ved den Netto på Vesterbro, hvor den ene af de forsvundne - Mia Skadhauge Stevn - sidst blev set i live.

- Det er noget, som påvirker mig meget. Det er så forfærdeligt, at så unge mennesker skal forsvinde på den måde. Det er forfærdeligt, siger Ani Pedersen, da Ekstra Bladet møder hende foran supermarkedet.

Sammen med sin mand har hun fulgt de to sager tæt gennem nyhedsstrømmen.

- Det er alligevel vigtigt for mig at vise dem den her respekt. Det rører mig meget, siger hun.

'MIA OG OLIVER - VI TÆNKER PÅ JER', står der med store bogstaver på en række A4-papirer, som er klæbet på butiksfronten. Foran har flere lagt blomster.

Oliver Ibæk Lund. Foto: Nordjyllands Politi/Privatfoto

Torsdag morgen kunne Nordjyllands Politi melde ud, at det er deres klare opfattelse, at 21-årige Oliver Ibæk Lund, der har været savnet siden natten til fredag, er omkommet.

Den konklusion er de nået til, blandt andet fordi materiale fra videoovervågning viser, at Oliver er faldet i vandet. Den senere efterforskning har siden vist, at hans telefon kort tid efter slukkede.

Samtidig mener politikredsen, at den 22-årige Mia Skadhauge Stevn er blevet dræbt i tiden efter, at en sort bil samlede hende på foran Netto-butikken på Vesterbro i Aalborg.

Torsdag eftermiddag blev en 36-årig mand varetægtsfængslet i sagen, mens hans kammerat nu er løsladt. De to er begge sigtet for drab på kvinden.

Mia Skadhauge Stevn. Politifoto

- Alle er forfærdet over det her og synes, det er frygteligt. Det er det, der møder os generelt. Folk stopper op og siger, at de følger med og holder vejret, siger Ekstra Bladets udsendte om stemningen i byen.

Hverken Mia Skadhauge Stevn eller Oliver Ibæk Lund er fundet af politiet. I begge sager fører politiet en intens eftersøgning.

Lighunde og dykkere har blandt andet undersøgt områder af Limfjorden i jagten på Oliver, mens politiet er til stede på en række adresser i forbindelse med eftersøgningen af Mia Skadhauge Stevn.