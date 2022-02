Blomsterhav vokser time for time

Stille gråd. Varme kram. Eftertanke. Sorg.

Aalborgensere i alle aldre troppede fredagen igennem op med triste ansigter og tungt sind ved busstoppestedet ud for Vesterbro 99 i hjertet af byen.

Det er det allersidste sted, 22-årige Mia Skadhauge Stevn med sikkerhed er blevet set i live.

Nu er fortovet lige op ad Nettos store butiksfacade blevet forvandlet til et farverigt blomster- og lyshav, der time for time døgnet igennem bare vokser og vokser til minde og ære for den unge kvinde, som blot var på vej hjem fra en glad nattetur i Jomfru Ane Gade.

Men som aldrig nåede hjem i live.

Ekstra Bladets journalist taler med de lokale, foran den netto, hvor et blomster hav spreder sig.

Foto: Ernst van Norde

Den sorte bil

Videoovervågning viser, at hun søndag morgen klokken 6.09 ved busstoppestedet steg ind i en sort personvogn efter en kort ordveksling med en person gennem bilens nedrullede siderude.

Lige her ses nu folk i alle aldre stå triste, stille og eftertænksomme, mens de lægger en buket eller tænder et kertelys.

Unge kærestepar, der tæt omsluttede står tavse og sørger sammen. Midaldrende der med hinanden i hånden stopper op et øjeblik ved det blomsterflor, der hele tiden bliver større og større.

Fire et halvt døgn efter, at Mia Skadhauge Stevn satte sig ind i den sorte bil på Vesterbro, blev ligdele fra hende fundet under afsøgning af den arealmæssigt meget store Dronninglund Storskov mellem Aalborg og Frederikshavn.

Foto: Ernst van Norde

Nordjyllands Politi, der har sat alle kræfter ind og døgnet rundt efterforsker den uhyggelige sag, fik med det grusomme fund den helt afgørende vished for, at hun er blevet dræbt.

Kammerater sigtet for manddrab

To 36-årige mænd, som begge er håndværkere og barndoms- og jagtkammerater, er sigtet for manddrab på den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Den ene af mændene, som er fra Flauenskjold, blev torsdag i et lukket grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger.

Den anden, der er fra Østervrå, blev løsladt men er fortsat sigtet.

