Blottede sig for kvinde - nu skal han i retten

Weekenden startede på en yderst usædvanlig måde for en 30-årig kvinde.

Da hun fredag eftermiddag gik ved Herning Station i centrum af byen, opdagede hun, at en mand fulgte efter hende. Men her stoppede det ikke.

For manden valgte at nemlig at trække ned i tøjet for at vise sin bagdel, oplyser lokalpolitiet i Herning til TV Midtvest.

Skal i retten

Kvinden kontaktede ordensmagten, da hun blev krænket over synet og følte sig utryg ved, at manden fulgte efter hende.

Hun gav her et signalement af blotteren, hvilket hjalp politiet med at finde frem til ham.

Politiet kunne derfor kort efter anholde en 41-årig mand og køre ham på politistationen.

Her erkendte han at have blottet sig for kvinden og er nu sigtet for blufærdighedskrænkelse.

- Der kommer en sag på et tidspunkt, hvor han skal i retten, siger politikommissær Stephan Weber.

Blufærdighedskrænkelse kan udløse en bødestraf eller fængsel i op til to år.