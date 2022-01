Blotter løs på universitet: Mindst fire kvinder krænket

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten her.

Frygten har spredt sig blandt de kvindelige studerende på Aarhus Universitets campus i Emdrup ved København.

Det skyldes, at en mand mindst fire gange har blottet sig over for de unge kvinder på skolens toiletter.

Episoderne fandt sted i december 2021 op mod jul og onsdag 5. januar, fortæller studieleder og viceinstitutleder på campusområdet i Emdrup Anna Karlskov Skyggebjerg.

5. januar var der hele tre episoder i løbet af dagen, hvor kvindelige studerende blev krænket.

Gemte sig på toilettet

Studielederen fortæller til Ekstra Bladet, at manden i mindst ét tilfælde har befundet sig på et af skolens kønsneutrale toiletter.

Her skal han have bedt en kvindelig studerende om toiletpapir under påskud af at være løbet tør. Idet kvinden ville give ham papiret, åbnede han døren helt op og blottede sig for hende.

Hun er ikke bekendt med, om det er den samme taktik, han har brugt i alle episoderne.

- Det er en sag mellem de krænkede parter og politiet, fortæller Anna Skyggebjerg, som har håndteret sagen fra universitetets side og haft kontakt med kvinderne.

Kvindelige studerende har desuden fortalt Ekstra Bladet, at manden er blevet hørt onanere på toiletterne.

Signalement

I en mail, som studieleder Anna Skyggebjerg har sendt til de studerende på campus, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af, skriver hun, at manden ikke er studerende på universitetet.

Over for Ekstra Bladet siger hun, at de retteligt 'formoder', at han ikke er studerende, og at de ikke er bekendt med hans identitet.

- Han ligner ikke en af vores studerende. Han er måske i en forfatning, som vores studerende normalt ikke er, kan man sige.

Hun fortæller desuden, at han er blevet fanget af overvågningskameraer på skolen, men at billederne ikke er tydelige nok til at identificere ham, og at politiet er bekendt med optagelserne.

Over for Ekstra Bladet meddeler Københavns Politi, at de er bekendt med sagen, og at der er udformet et signalement på manden.

Af politiet beskrives han som 20-27 år, cirka 165 cm høj, lys i huden, mørkebrunt hår, brune øjne og talte dansk uden accent.

Meldt til politiet

Ansatte på skolen har hjulpet med at få manden væk fra campus, når han har befundet sig der.

I et tilfælde gik en voksen mandlig medarbejder med nogle studerende ind på toilettet og bad ham forsvinde.

- Der havde han fået tøj på, og så gik han bare roligt, siger Anna Skyggebjerg.

Ved den første krænkelse i december valgte den krænkede ikke at melde sagen til politiet, og skolens ledelse troede, at det var en enkeltstående sag.

Men da der efterfølgende kom tre nye sager fra 5. januar, kædede de sagerne sammen med den fra december.

På opfordring fra politiet har hun i mailen til de studerende også skrevet, at studerende, der skulle støde på manden i fremtiden, skal ringe til politiet med det samme, som så vil sende en patruljevogn.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har modtaget anmeldelser fra to af ofrene.

'Vi har modtaget en anmeldelse, hvor to kvinder har oplyst, at de er blevet udsat for en blufærdighedskrænkelse ved toiletterne på den pågældende uddannelsesinstitution,' siger politikommissær Trine Fisker fra Københavns Politi i et skriftligt svar.

'Sagen bliver nu efterforsket, og vi hører gerne fra andre, der har tilsvarende oplevelser på stedet, eller som har andre oplysninger, der kan hjælpe os med at finde frem til en gerningsmand,' fortsætter politikommissæren.

Øget sikkerhed

Kvindelige studerende, der ønsker at være anonyme, har henvendt sig til Ekstra Bladet, fordi de føler sig utrygge på skolen. De mener ikke, at skolen har taget nok ansvar, men studielederen forsikrer, at universitetet har opgraderet sikkerheden på stedet.

- Vi tager det her meget, meget alvorligt, siger Anna Skyggebjerg.

- Vi har et sikkerhedsfirma, der er her ekstra meget og går endnu flere ture på campus end normalt. Både inde i bygningerne og udenfor.

Hun understreger desuden, at der har været afholdt flere møder, som de studerende ikke nødvendigvis har viden om, og at der er blevet iværksat flere tiltag.