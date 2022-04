Blotter løsladt: Krænker igen

En 51-årig mand fortsætter med at skabe utryghed i Viby

Det lader til, at en anholdelse ikke var nok til at stoppe en 51-årig mand fra Holstebro.

Søndag blev manden anholdt af ordensmagten, efter han havde blottet sig to gange for en 16-årig kvinde på Viby Station på Sjælland.

Efter episoden har flere lokale borgere brugt de sociale medier til at alarmere om en mand - formentlig den samme - der opfører sig grænseoverskridende.

Han tager sig nemlig til skridtet og kommer med krænkende kommentarer. Manden er tilsyneladende uligevægtig.

Det skriver Sjællandske Medier.

I skrivende stund har Midt- og Vestsjællands Politi ikke modtaget flere anmeldelser, men de opfordrer til, at folk henvender sig til politikredsen frem for Facebook, hvis borgere udsættes for blufærdighedskrænkelser.

Har brug for hjælp

Manden kan muligvis have brug for hjælp, og Midt- og Vestsjællands Politi kan give en hjælpende hånd med kontakt til psykiatrien.

Manden bor dog i Jylland, og det er begrænset, hvad politiet kan gøre - han har nemlig ikke forgrebet sig på nogen.

- Han er sigtet for blufærdighedskrænkelse, men der er ikke grundlag for at sætte ham i fængsel. Det er social hjælp, der skal til, og det er nemmere med borgere fra egen kommune, siger Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi til mediet.

Flere lokale borgere på Facebook opfordrer til, at man tager billeder af manden, hvis man støder ind i ham.

Men politikredsen mener, at det kan optrappe en konflikt.

- Det er ikke så relevant. Hvis den mand er syg, skal han have noget hjælp. Opfordringen er ikke at piske en stemning op, men ringe til os, så vi kan gøre noget ved det, afslutter Charlotte Tornquist.