BMW brager ind i hus

En BMW bragede i nat ind i et hus på Aggersundvej i Fjerritslev.

Det oplyser vagtchef Torben Larsen ved Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi havde en formodning om, at føreren bag bilen var spirituspåvirket, så vi måtte ud for at hente ham. Han nægtede dog, at det var ham, fortæller Torben Larsen.

Billede: Øxenholt Foto

Politiet modtog anmeldelsen 01.22, efter beboeren i huset var vågnet ved et kæmpe brag.

Huset var noget medtaget, og der var helt åbent ind til badeværelset efter kollisionen.

Hverken føreren af BMW'en eller beboeren i huset kom til skade.