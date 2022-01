Bød fængslet spionchef velkommen tilbage

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, har siden 8. december siddet varetægtsfængslet i den spektakulære lækagesag, der i de seneste uger har været genstand for massiv omtale, men også meget hemmelighedskræmmeri.

Mandag formiddag er navneforbuddet i sagen mod Lars Findsen ophævet i forbindelse med et retsmøde i Københavns Byret, og dermed kan landets medier fortælle, at spionchefen er én af de fire personer, som er sigtet for at lække klassificerede oplysninger.

Findsen udtalte i forbindelse med retsmødet, at han nægter sig skyldig i sigtelserne imod ham, men hvad sigtelserne præcis indebærer, er uvist, da sagen er mørkelagt og foregår bag dobbeltlukkede døre.

Forsvarsminister Trine Bramsen ønsker ikke at kommentere sagen, lyder det fra ministeriet.

'Forsvarsministeren kommenterer ikke på forhold vedrørende efterretningstjenesterne,' udtaler Trine Bramsen.

Tilbage på Kastellet

Trine Bramsen og Forsvarsministeriet bød ellers Lars Findsen velkommen tilbage til FE 13. december, efter at FE-chefen i et år havde været fritaget for tjeneste på grund af en kommissionsundersøgelse, der havde gransket en række anklager om, at FE havde vildledt Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Kommissionen frikendte imidlertid Lars Findsen, og de anklager, der har rettet mod FE, faldt til jorden.

Forsvarsministeriet udsendte samme dag en pressemeddelelse, hvori det fremgik, at spionchefen nu kunne vende tilbage til Kastellet.

'Forsvarsministeriet vil på baggrund af kommissionens konklusioner fortsætte dialogen med de tjenestefritagede og genplacerede medarbejdere. På baggrund af konklusionerne vil kritikken i Tilsynets særlige undersøgelse ikke længere være til hinder for, at de kan gøre tjeneste ved FE, lød det 13. december.

På dette tidspunkt sad Lars Findsen fængslet og var sigtet for at lække fortrolige informationer. Det vides ikke, om ministeren på dette tidspunkt var bekendt med, at FE-chefen var en af de fængslede.

'Der er tale om en straffesag, og vi har ikke yderligere kommentarer,' lyder det fra Forsvarsministeriet.