Bødekoks hos politiet: - Under al kritik

Hos organisationen FDM forstår man godt, hvis 544 danske bilister i disse dage går forundrede rundt. De har modtaget en fartbøde, der er op til to år gammel. Forklaringen er det koks i politiets it-system, som Ekstra Bladet tirsdag fortalte om.

- Det er ganske enkelt ikke godt nok og under al kritik, at bøderne på den måde sylter rundt i politiets system i halvandet år eller mere, siger Dennis Lange, der chefkonsulent i FDM, til Ekstra Bladet.

- Og det kan godt være, at bøderne skal sendes ud, fordi folk som udgangspunkt har brudt loven. Men når der er gået så lang tid, fratager man i praksis folk muligheden for at protestere mod, om bøden er givet på et korrekt grundlag.

Ikke en jordisk chance

Ifølge FDM forringer politiet nemlig bilisternes retssikkerhed ved at stikke så gamle bøder ud.

- Der er gået så lang tid, at folk måske ikke kan huske, at de har kørt der. Derfor har de heller ingen mulighed for at tjekke, om for eksempel skiltningen var i orden.

- Og vi har desværre før set tilfælde, hvor fartbøder ikke var berettigede, hvorefter politiet måtte trække dem tilbage. Det har de her bilister ikke en jordisk chance for at gøre noget ved, når der går så lang tid, som der her er sket, mener Dennis Lange.

- I et retssamfund skal man have mulighed for som borger at protestere. Det kræver bare, at man får at vide, at man er sigtet, forholdsvist hurtigt. Og klart hurtigere end det er sket i denne sag.

Der er i den grad tale om lovhåndhævelse med forsinkelse, hvilket man kan se af en af de bøder, der nu bliver sendt ud. Bøderne er i øvrigt givet i hele landet. Skærmdump

Uenig så klar

Rådet fra FDM er da også helt klart.

- Hvis du er uenig i bøden, må du klage over den.

- Og her ville det da klæde politiet, at de tager højde for, at der er gået så lang tid, hvis nogle af de her bilister klager, lyder det fra Dennis Lange.

