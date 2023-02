Bøderegn: 270 bilister røg i fælden

På grund af vejarbejde i aften- og nattetimerne har der de seneste dage været nedsat hastighedsbegrænsning på ved Tårnbytunnellen på Øresundsmotorvejen.

Det har fået Københavns Politi til at finde fartmålerne frem, og onsdag resulterede målingerne i, at 12 bilister fik en betinget frakendelse af kørekortet.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Torsdag aften vendte politikredsen tilbage til samme sted, og her kom der for alvor gang i bødeblokkene.

270 bilister blev nemlig taget i at køre for stærkt under kontrollen, og derfor kan de alle se frem til en fartbøde.

'Vi vil også i den kommende tid lave fartkontroller ved tunnellen for at sikre, at der bliver kørt ordentligt,' advarer Københavns Politi i deres opslag.