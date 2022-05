Bøderegn: 86 bilister taget på fersk gerning

Søndag er 86 bilister blevet taget i at køre for stærkt på Løgumklostervej i Aabenraa

En utryg borger havde slået alarm til politiet, fordi vedkommende mente, at der var behov for en hastighedskontrol på Løgumklostervej i Aabenraa.

Og det skulle vise sig, at den bekymrede borger havde helt ret.

Søndag blev 86 bilister taget i overtrædelser af hastighedsgrænsen på vejen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Tre af de 86 bilister kørte så stærkt, at de får et klip i kørekortet. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 74 km/t. på vejen, som ligger i Aabenraa by, hvor det kun er tilladt at køre 50 km/t.

Fartbøllerne kan nu forvente at modtage en bøde.