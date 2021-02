Bøderegn i Aarhus efter uanmeldt demonstration

Østjyllands Politi har lavet 153 nye sigtelser, efter en uanmeldt bildemonstration lørdag aften skabte kaotiske scener i Aarhus midtby.

Bøderegnen skyldes primært brud på færdselsloven. Heriblandt 42 sigtelser for for høj hastighed og 27 sigtelser for forkert eller manglende lygteføring.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Arrangementet var ikke varslet ved politiet, og derfor ses det som en uanmeldt demonstration.

Omtrent 100 biler kørte omkring kl. 19.30 ind i Aarhus med katastrofeblinket tændt, og selvom demonstrationen ikke var anmeldt, var Østjyllands Politi klar over, at der var planlagt en form for happening, og de stod derfor klar til at tage mod de mange billister.

Politiet er til stede i Aarhus. Foto: Øxenholt Foto

Happening skabte kaos i Aarhus

'Demonstrationen' var planlagt af gruppen Cars & Coffee Aarhus, der havde lavet en Facebook-begivenhed for at sikre, at så mange som muligt deltog i den planlagte heppening.

Østjyllands Politi afspærrede området omkring Rådhuspladsen i Aarhus for at undgå at trafikken gik i stå.

Herefter bevægede bilisterne sig over mod Ingerslev Boulevard, hvor de i længere tid kørte i ring, uden at det gav trafikale problemer.

Omkring kl. 22.30 var de fleste biler kørt ud af Aarhus igen.

Udover for høj hastighed og manglende eller forkert lygteføring har Østjyllands Politi udelt bøder for at bruge mobilen under kørsel, manglende nummerplader og kørsel mod ensretningen.

Også en enkelt cyklist uden lygter blev fanget af politiet i bøderegnen.