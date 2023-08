Bøderegn i forbindelse med skolestart: 'Skræmmende'

Uge 32 og 33 stod for mange børnefamilier på skolestart efter en lang sommerferie.

Og imens familierne fokuserede på madpakker, bogindbinding og aflevering, rettede Syd- og Sønderjyllands Politi fokus mod trafikken omkring skoler i politikredsen.

Således kunne de på bare to uger konstatere 942 overtrædelser af færdselsloven, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Kraftig opfordring

- Mange kørte for stærkt på vejene omkring skolerne, selv om vi havde informeret om, at vi ville være til stede. Vi ved, at for høj fart er en væsentlig årsag til ulykker i trafikken, så det er skræmmende, at så mange generelt kører for hurtigt og specielt på skolevejene, siger politikommissær John Weber.

Af de næsten 1000 sager omhandlede 895 af dem overtrædelse af hastighedsgrænsen. I 75 tilfælde kørte bilisterne så stærkt, at det kostede dem et klip i kørekortet, imens syv blev idømt betingede frakendelser af kørekortet.

Derudover blev der skrevet yderligere 47 bøder - blandt andet til trafikanter, hvis børn ikke var fastspændt i bilen.

Den store mængde bøder, der er blevet uddelt i de to første uger af skoleåret, får politikommissæren til at komme med en opfordring.

- Vi vil være til stede på skolevejene hele skoleåret og opfordrer kraftigt til, at man sætter farten ned og tager hensyn til de øvrige trafikanter.