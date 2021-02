Bøderegn i Roskilde: Skønhedsklinik sigtet for syvende gang

En skønhedsklinik i Roskilde er for syvende gang blevet sigtet for at holde åbent trods restriktioner

Syv gange har Midt- og Vestsjællands Politi sigtet en skønhedsklinik i Roskilde for at holde åbent.

Det fortæller Martin Bjerregaard, der er pressetalsmand ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Både klinikkens 34-årige indehaver og en 32-årig medarbejder er blevet sigtet. Det koster hver af dem en bøde på 10.000 kroner.

Og det er ikke første gang, de to får bøder for at bryde restriktionerne om at holde lukket.

- Vi er nok samlet set over 100.000 kroner for de to, når vi ser på hele forløbet, og det er alene i 2021, siger Martin Bjerregaard.

Borger slog alarm

Det var en borger, som gjorde politiet opmærksom på, at klinikken igen igen trodsede restriktionerne.

- En borger kom forbi klinikken, og hun bemærkede, at der foregik en behandling derinde. Hun kontakter politiet, og den henvendelse reagerer vi på, fortæller Martin Bjerregaard og fortsætter:

- Vi kommer frem og får kontakt til en kvindelig ansat og en mandlig ejer. De bliver hver især sigtet for at holde klinikken åben, selvom de gældende coronarestriktioner siger, at den type af klinik skal holde lukket.

Der var enkelt kunde til stede i butikken, da politiet ankom.

Politiet driver ikke hetz

Pressetalsmanden kan ikke kommentere, hvordan de to konkret reagerede på at blive sigtet endnu en gang.

- Generelt kan jeg sige, at de har en anden opfattelse af tingene, siger han.

Politiet er udelukkende rykket ud til skønhedsklinikken, når de har modtaget henvendelser fra borgere.

- Det er ikke, fordi politiet driver hetz mod den her klinik, men når vi får en henvendelse eller anmeldelse om, at de holder åbent, så har vi en pligt til at gribe ind, afslutter Martin Bjerregaard.