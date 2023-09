Bøderegn i weekenden: 400 blitzet

47 bilister havde så meget fart på, at de har fået et klip i kørekortet

401 bilister på blot 14 timer.

Så mange gik i fælden i weekenden, hvor de blev blitzet for at træde lidt for meget på speederen under kørsel på Sydmotorvejen ved Farøbroerne.

Her stod politiet klar til at nappe fartsyndere både lørdag og søndag i tidsrummet mellem klokken 13 og 20, skriver TV 2 Øst.

Opsang fra politiet

Weekendens 'fangst' er desværre på det niveau, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde forventet, fortæller politikommissær Søren Skotte:

- Det er desværre et helt normalt billede. Der er rigtig mange danskere, der åbenbart synes, at de må køre for stærkt netop på Farø.

- Vi må bare konstatere, at der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af det, lyder det fra politikommissæren i færdselsafdelingen til TV 2 Øst.

Lørdag fik 34 bilister et klip i kørekortet, mens 13 kan se frem til at få samme kedelige meddelelse i postkassen fra politiets efter søndagens aktion.

En person havde særdeles travlt, skriver lokalmediet ligeledes. Vedkommende bragede nemlig afsted med 146 kilometer i timen, selvom den tilladte hastighed på strækningen kun er 90 kilometer i timen.

Syd- og Sønderjyllands Politi havde for alvor haft bødeblokken fremme i forbindelse med skolestart.