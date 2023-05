Bøderegn: Over 300 bilister knaldet

Kristi himmelfartsdag var bilentusiaster fra nær og fjern samlet i Karup til det årlige brændertræf.

Det var dog ikke alle, som holdt sig til på lovlig vis at brænde dæk af, og politiet måtte et utal af gange hive bødeblokken frem.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

332 fartbøller

Selve arrangementet blev afholdt efter bogen, men efter at træffet var løbet af stablen, var flere køretøjer samlet til ulovlig dækafbrænding ved Ørnhøj. Derudover var politikredsen ekstra opmærksom på de midt- og vestjyske veje i forbindelse med arrangementet.

Politiets aktion førte blandt andet til, at ikke mindre end 332 bilister blev snuppet i at køre for stærkt, og de kan derfor forvente at modtage en bøde.

Over for Ekstra Bladet understreger politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi Jørgen Christensen dog, at politiet havde fotovogne ude flere steder i kredsen, og at det derfor ikke kan konkluderes, at alle de hundredvis af fartbøller havde forbindelse til brændertræffet.

Flere ulovligheder

Derudover blev otte køretøjer, som var manipuleret, beslaglagt, ligesom der var flere sager om spirituskørsel, kørsel uden førerret, manglende sele og håndholdt mobiltelefon.

Samtidig blev to personer knaldet for ulovlig dækafbrænding, to for væddeløbskørsel, tre fik omgående kørselsforbud, mens politiet registrerede 27 sager om fejl og mangler.

- Det er naturligvis dejligt, at der er så mange, der bakker op om et arrangement som det i Karup, hvor dækafbrændingen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, udtaler Jørgen Christensen i pressemeddelelsen og fortsætter:

Men at der efterfølgende samles en flok køretøjer til ulovlige aktiviteter på offentlig vej, er ikke i orden.