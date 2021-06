Bøderegn over studentervogne

76 køretøjer blev kontrolletet, da Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi foretog kontroller af studentervogne på hele Sjælland og Lolland-Falster.

26 af kontrollerne medførte bøder til chauffører og vognmænd - samlet blev der uddelt 46 bøder.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet havde varslet øget kontrol af studentervogne, hvor man blandt andet ville holde øje med om alt var spændt ordentligt fast på vognene.

Tre måtte stoppe

Politiet oplyser, at Tungvognscenter Øst og Midt- og Vestsjællands Politi i tre tilfælde måtte standse kørslen, fordi der var en stor sikkerhedsrisiko for studenterne.

'I den ene sag måtte vi standse kørslen, fordi siddepladserne på ladet, der bestod af paller, ikke var fastgjort. Dermed var der risiko for, at pallerne kunne forskubbe sig over ladet ved fx opbremsninger eller undvigemanøvre, og det kan betyde brækkede knogler eller værre. Vi ønsker naturligvis ikke at ødelægge den gode fest, men vi går altså ikke på kompromis med sikkerheden for de unge,' siger politiassistent Nicolaj Stentved i pressemeddelelsen.

På ti af køretøjerne fandt politiet ildslukkere, der er blevet tilset inden for det seneste år, hvilket er lovpligtigt.

Samtidig kørte tre chauffører uden førerkort til det pågældende køretøj.

I pressemeddelelsen opfordrer politiet vognmænd og transportvirksomhederne at få endnu bedre styr på sikkerheden inden studenterne næste år skal på vogntur.

De kommer nemlig i 2022 til at have et endnu højere kontroltryk samt en strammere linje i kontrollerne med henblik på, at overtrædelsesprocentet bliver lavere.

Her kan du se de 46 overtrædelser - Ildslukker ikke tilset inden for det seneste år: 10

- Periodisk syn ikke overholdt: 1

- Manglende dokumentation for syn: 4

- Manglende dokumentation for indretning: 4

- Manglende dokumentation for forsikring: 5

- Sikkerhedskritisk fejl på dæk: 1

- Fejl og mangler: 3

- Siddepladser ikke fastgjorte: 1

- Forbindingskasse ej medbragt: 2

- Køre- og hviletidsovertrædelser: 2

- Kørsel uden førerkort: 3

- Ukorrekt diagramark ift. kontrolapparat: 2

- Manglende 2-års godkendelse af kontrolapparat: 1

- Overtrædelse af takografforordning: 7 Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi, men presseafdelingen holder fyraften, lyder det umiddelbart efter, at pressemeddelelsen er sendt ud.