Bøderegn: Taget på fersk gerning ved skole

69 bilister blevet sigtet på under en time

Københavns Politi var fra morgenstunden på pletten ved Vesterbro Ny Skole.

Og det resulterede i en række bøder, oplyser politikredsen på Twitter.

På under en time blev 69 bilister sigtet for at trodse indkørsel forbudt-skilte ved den københavnske skole.

Samtidig var der to personer, som havde glemt kørekortet og en enkelt, som havde droppet sikkerhedsselen.

'Vi kigger forbi skolen igen en af de nærmeste dage,' lyder meldingen efter dagens indsats.

Politiet minder desuden alle om at overholde færdselsreglerne.

'Også ved skolevejen, hvor vi sammen skal passe på de mange nye trafikanter,' skriver Københavns Politi på Twitter.