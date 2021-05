Bøderegn til mundbindsnægtere på station

Seks til otte personer måtte Kristi Himmelfartsdag sande, at mundbindskravet inden for i offentlige bygninger fortsat gælder.

Således måtte Fyns Politi flere gange rykke ud til Odense Banegårds Center i løbet af torsdagen.

De blev tilkaldt af de sikkerhedsvagter, der normalt patruljerer i banegårdscenteret, fortæller vagtchef Peter Vestergaard til Fyens Stiftstidende.

Han fortæller, at der i alle tilfælde var tale om unge mennesker, der nu kan se frem til en bøde på 2500 kroner hver for ikke at gå med mundbind.

- Det er lidt usædvanligt med så mange tilfælde, men måske har vagterne andre dage bare ikke tilkaldt os, afslutter Peter Vestergaard over for Fyens Stiftstidende.