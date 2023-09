Bøderegn ved skole: 33 knaldet på en time

En stor del af cyklisterne kørte over for rødt, andre kørte på fortovet

En henvendelse fra en bekymret borger var årsag til, at Københavns Politi tirsdag morgen var til stede på Vester Voldgade.

Bekymringen gik på, at stedet var et 'utrygt arbejdsmiljø' for skolepatruljerne grundet de mange trafikanters opførsel på vejen.

Og det viste sig under politiets kontrol, at borgerens bekymring var velbegrundet.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

Kørte over for rødt

På den times tid, de var på stedet, uddelte betjentene således bøder til 33 cyklister, der cyklede over for rødt lys ved det fodgængerfelt, skolepatruljerne vogter.

Desuden fik tre cyklister bøder for at køre på fortovet, og en enkelt fik en bøde for at have talt i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

'Lidt mere respekt for skolepatruljerne, tak,' lyder det fra Københavns Politi.