Bøderegn ved skole fortsætter

Imens børnene sidder i klasselokalet og lærer, hvordan grøn mand betyder gå, og rød mand betyder stå, har bilisterne uden for Vesterbro Ny Skole i København tilsyneladende svært ved at aflæse færdselsskiltene.

Det var tydeligt, da Københavns Politi tirsdag morgen uddelte intet mindre end 69 bøder til bilister, der trodsede indkørsel forbudt-skilte.

Det fik politikredsen til at garantere, at de ville 'kigge forbi skolen igen en af de nærmeste dage'.

Man skal holde, hvad man lover, og således stod betjente fra Københavns Politi atter klar med bødeblokkene foran den københavnske skole onsdag morgen.

Og kuglepennene må have været rødglødende, for her blev der uddelt bøder til 104 bilister for at have trodset indkørselsforbudet. Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Mobil telefon, glemt kørekort og kørsel for rødt

Desuden fik to en bøde og et klip i kørekortet for at bruge mobiltelefonen, en fik en bøde for at have glemt kørekortet, og to cyklister måtte punge ud for at køre over for rødt.

På Twitter skriver Københavns Politi, at skiltningen ved skolen er, som den skal være, men at de grundet det høje antal overtrædelser er i dialog med vejmyndighederne for at undersøge, om der kan gøres mere for at gøre reglerne endnu tydeligere.

'Vi opfordrer alle forældre og andre, der færdes ved skolevejene, til at passe på de nye i trafikken og være rollemodeller for dem ved at følge færdselsreglerne,' skriver de.