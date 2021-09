Bøderegn ved Storebælt

Hundredvis af bilister blev i sidste uge taget i politiets fartkontrol tæt på Storebæltsbroen.

På 12 timer torsdag og fredag blitzede politiets hastighedskontrol 458 bilister.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Fartmåleren var stillet op langs Vestmotorvejen ved Korsør, og de mange bilister, som overskred fartgrænsen på 110 km/t, kan forvente at modtage en bøde.

Ifølge Fyens Stiftstidende blev de hurtigste bilister målt til at køre op mod 168 km/t.

En overskridelse af hastighedsgrænsen udløser mindst en bøde på 1000 kroner, men flere af bilisterne kørte så stærkt, at bøden bliver væsentligt højere end det.

To af bilisterne kørte i så høj hastighed, at de skal bestå en ny køreprøve for at beholde deres kørekort, mens to andre får et klip i kørekortet for deres hastighed.

Lørdag deltager op mod 15.000 løbere i et løb hen over Storebælt, og det forventes at påvirke biltrafikken frem til klokken 19.30.