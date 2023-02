Bødestraf: Mormonkirke skjulte milliarder

En amerikansk mormonkirke modtager bødestraf, da kirken er anklaget for at skjule investeringer for 32 milliarder dollars

Den amerikanske mormonkirke, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, er sammen med investeringsselskabet Ensign Peak Advisers mistænkt for at have skjult investeringer for mange milliarder dollars.

Det drejer sig om intet mindre end 32 milliarder dollars - svarende til omkring 224 milliarder danske kroner.

U.S Securities and Exchange Commission anklager investeringsselskabet, der er styret af kirken, for ikke at have oplyst kirkens investeringer korrekt, men i stedet at have oplyst investeringer for kirkens skuffeselskaber.

Mormonkirken er også anklaget for at have tilladt disse overtrædelser, oplyser myndigheden på hjemmesiden torsdag.

I 2018 nåede kirkens investeringer en værdi af omkring 32 milliarder dollars. Skuffeselskaberne er ifølge kirken blevet brugt til at undgå negativ omtale af kirken, oplyser myndighederne.

Forlig

Inveringsselskabet og mormonkirken har derfor indgået et forlig, hvor de er gået med til at betale henholdsvis 4 millioner og 1 million dollars som straf. Det svarer til henholdsvis knap 28 og syv millioner danske kroner.

Dog har ingen af parterne indrømmet at have begået lovovertrædelser, skriver BBC.

- Vi bekræfter vores forpligtelse til at følge lovgivningen, beklager fejlene og anser sagen for lukket, har kirken oplyst ifølge CNN.

Ifølge de amerikanske myndigheder har mormonkirken siden 1997, hvor den blev stiftet, oprettet 13 skuffeselskaber fordelt over hele USA.

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints har mere end 16 millioner medlemmer i mere end 160 lande. Det forventes af medlemmerne, at de donerer en tiendedel af deres indkomst til kirken.

Ensign Peak Advisers har angiveligt forvaltet 100 milliarder dollars på vegne af mormonkirken.