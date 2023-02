Bølge af alvorlige knivstikkerier: Tre personer anholdt

København har den seneste tid været ramt af en stribe knivstikkerier.

Nu er tre personer blevet anholdt efter en omfattende efterforskning.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Her lyder det videre, at to af de anholdte er to mænd på henholdsvis 18 og 24 år.

De er blevet sigtet for drabsforsøg juleaften 2022 på Dortheavej i Nordvest, hvor to personer blev ramt af flere knivstik.

- Vi arbejder meget hårdt på at få stoppet de alvorlige knivstikkerier, vi har set den seneste tid, og selvfølgelig også på at finde frem til gerningsmændene. Derfor jeg er tilfreds med, at vi har anholdt og sigtet tre mistænkte. Vores efterforskning peger fortsat i retning af, at der er tale om et opgør mellem unge, hvoraf nogle færdes i bandemiljøet, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi.

Derudover er en 18-årig mand også blevet anholdt.

For at forebygge nye episoder blev der onsdag indført en visitationszone, der dækker dele af Nørrebro og Nordvest.

De tre mænd bliver alle fremstillet i grundlovsforhør fredag.