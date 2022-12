Bølge af indbrud: - Det meste blev taget med

- Der var glasskår over det hele, reolerne væltet, så det så ikke så godt ud

- Det meste af salonen blev, ja, taget med.

Helle Jensen er frisør og indehaver af City Klip, der ligger i Nørre Alslev på Falster.

City Klip er én af de fire frisørsaloner i det sydsjællandske, der har været udsat for en række indbrud, der alle er blevet udført på samme måde. Ved alle fire er enten glasdøren ind til butikken eller vinduesfronten blevet slået i stykker, så gerningsmand eller gerningsmændene kunne tiltvinge sig adgang til salonerne og deres inventar.

I alle fire tilfælde er indmaden fra kasseapparaterne blevet stjålet med, men uden det store udbytte.

- Cirka 25 produkter er blevet stjålet, og så er de rendt med indmaden fra mit kasseapparat, så der har jeg måttet gå ud og købe nyt, fortæller Lisette Mannerup Hansen, indehaver af Salon Mannerup.

Lisette Mannerup og flere andre frisører på Falster har i November været ramt af en indbrudsrække. Foto: Per Rasmussen

- Det værste er sådan set min dør, fordi jeg har en høj selvrisiko, der gør, at jeg så skal erstatte den ud af egen lomme.

En af de andre indbrudsramte saloner, Belling Frisør, havde lidt mere held i uheldet. Indehaveren Birgit Belling blev ringet op af politiet, der informerede hende omkring indbrudet. Indehaveren kørte straks ned til salonen og så, at det kun var kasseindsatsen, tyvene var stukket af med. Her var der heldigvis kun småpenge i.

Striben af indbrud har også indgydet en form for frygt hos mindst én af lokalområdets frisørsaloner. For selvom Malene Andresen, der driver Frisør Malene, ikke har oplevet indbrud endnu, så har tanken om, at hendes branche i hendes lokalområde er ramt af en indbrudsbølge, da sat sig i hende.

- Det er da lidt uhyggeligt, lidt skræmmende.

- Det er ikke særlig sjovt, det er ikke særlig sjovt at vide, at det er os, de går efter, siger hun.

Lisette Mannerup, der har Salon Mannerup, fortæller til Ekstra Bladet, at hun har fået at vide af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at sagen skulle være henlagt. Og Lisette har heller ikke selv de store forhåbninger om at finde frem til gerningsmændene.

- Der var ikke nogen spor, politiet kunne tage for noget, så det bliver bare meldt, men der var ikke så meget at gøre ved det

- Så jeg regner ikke med, at politiet finder dem, siger hun.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en opdatering fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi på sagens efterforskning.

Til TV2 Øst forklarer politikommisær ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Bo von Würden, at der er sikret spor fra stederne, og de afventer resultater. Men 'der er ikke ret meget at gå efter i den type sager'.