Børn evakueret efter gasudslip

En skole og en børnehave på Frederiksberg ligger klos op ad et gasudslip, og betjentene måtte derfor fjerne barnevogne med børn i, der skulle evakueres. Video: Kenneth Meyer

To gange er beredskabet rykket ud til større gaslæk på Frederiksberg

Et større optog har vakt opsigt på Frederiksberg tirsdag.

Her har de københavnske betjente nemlig været til stede i forbindelse med et gasudslip, og de fik da også noget for hånden.

For både en skole og en børnehave ligger klos op ad udslippet, og betjentene måtte derfor fatte barnevogne med børn i, der skulle evakueres.

Ingen er ifølge både beredskabet og politiet kommet noget til i forbindelse med gasudslippet, som begyndte i formiddags.

Foto: Kenneth Meyer

Gaslugt i kælderen

Udslippet blev opdaget, da man i kælderen på Skolen på Nyelandsvej lugtede gas. Derfor evakuerede man hurtigt skolens elever og lærere til Frederiksberg Centret.

Det viste sig, at der var tale om et gaslæk på selve Nyelandsvej, og forsyningsselskabet blev kaldt ud til at grave vejen op.

Skolen er lukket for resten af dagen.

Rykker ud igen

Efter middag rykkede Hovedstadens Beredskab ud til en anden bygning i nærheden af lækket.

I bygningen, der ligger i nærheden på Rolfs Plads, kunne man også her lugte gas.

Beredskabet oplyser desuden, at man har konstateret et læk i stikledningen fra hovedledningen ind til skolen.