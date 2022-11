Ekstra Bladet

– Vi har levet på den her måde siden sommeren 2021. Vi er nødt til konstant at være på vagt og kigge os over skulderen. Vi gør alt, hvad vi kan, for at børnene skal være trygge. Det er hårdt, men vi gør alt, hvad vi kan.

Det siger den 36-årige danske hustru til en tysk mand, hvis tyske ekskone gentagne gange har forsøgt at få børnene bragt tilbage til Tyskland.