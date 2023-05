Børn overfaldet på åben gade

Det skulle have været en dag som alle andre. Men hvad der egentlig burde have været en normal lørdag, udviklede sig hurtigt til en traumatisk oplevelse for to små piger, der pludselig blev overfaldet af en ældre dame i Stjerneparken ved Hulgaards Plads i Nordvest.

Det skriver Københavnliv.

'For omkring en time siden, blev min datters veninde på 9 år slået i ansigtet af en ældre, gråhåret dame med en stor lysegrå jakke på, i Stjerneparken. Pigerne gik sammen i parken, hvor kvinden kom gående imod dem, og helt umotiveret tog fat i pigen og slog hende i ansigtet. Pigerne løb væk i hver sin retning,' fortælleren moderen til den ene af pigerne i et opslag på Facebook.

Held i uheld får den ene af pigerne fat i en ung cyklist, der vælger at hjælpe det forskrækkede barn. Men da han når frem til gerningsstedet, er den ældre dame forsvundet.

Opfordring til borgere

Ifølge leder af Københavns Nærpoliti, Carsten Reenberg, er det vigtigt at anmelde episoder, hvor man oplever at blive overfuset eller slået, også selvom, at det også kun er en enkelt episode, og vil i fremtiden sætte et større fokus på pladsen i Nordvest.

- Vi vil i den kommende tid øge opmærksomheden på Nordvestparken, og man kan også altid tage fat i os, hvis man har oplevet noget ubehageligt, man gerne vil vende med politiet.

Og selvom at de to piger slap uden fysiske skræmmer, kommer der højst sandsynligt til at gå længere tid, før at de tør at vandre ud alene igen, lyder det fra moderen.