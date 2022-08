Børnebande tiltalt for hjemmerøveri

Offeret sad og sov i en lænestol i sin lejlighed i Birkerød, da flere personer trængte ind via en ulåst dør og udsatte ham for voldsomme trusler og grov vold.

To 16-årige drenge er tiltalt for hjemmerøveri i forening med en dreng, der var under 15 år. Hans sag er derfor afgjort særskilt. De nægter sig skyldige i nævningesagen, der allerede har kørt tre retsdage i Retten i Lyngby.

Ifølge anklageskriftet skete røveriet 15. november sidste år omkring klokken 14.55.

Her blev det 36-årige offer vækket ved, at gerningsmændene råbte, 'hvor er dine penge', 'du skylder penge, din lille luder, hvor er dine penge?'.

Herefter blev han slået i hovedet flere gange med en pistollignende genstand, så han fik et tre centimeter langt kvæstningssår på venstre side af hovedet og flere underhudsblødninger i hovedbunden og på siden af hovedet, mens han fortsat blev afkrævet penge og fik at vide, at de ville blive og torturere ham, hvis han ikke fortalte, hvor han havde penge.

Tog bilen

Undervejs udleverede offeret sin pung med personlige kort. ligesom de gik rundt og rodede efter værdier i lejligheden.

Han blev forsøgt afkrævet koden til sit dankort, hvilket han nægtede, men han prøvede desperat at åbne mobilbank på sin mobiltelefon, så han kunne vise dem, at han ikke havde noget penge.

Til sidste stak gerningsmændene af fra stedet i offerets bil.

Politiets teknikere undersøgte gerningsstedet grundigt. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge senioranklager Martin Stassen har de tiltalte forklaret, at der var tale om inddrivelse af noget hashgæld, og at der derfor var en relation til offeret.

- Jeg mener ikke, at det er godtgjort, at der er nogen forbindelse. Og det har en betydning i forhold til, om det er et egentligt hjemmerøveri eller inddrivelse af en gæld - fiktiv eller ej, siger han.

Strafferammen for røveri går op til seks års fængsel, mens straffen for hjemmerøveri kan stige til fængsel i ti år.

'Fuck Blågårds Plads'

En af de 16-årige er ligeledes tiltalt for røveri i en opgang i København, hvor et offer blev truet med vold og en skydevåbenlignende genstand, mens han sagde 'giv mig dem' og fik udleveret to grafikkort til en samlet værdi af 23000 kroner.

Samt for grov vold på Bispebjerg Kirkegård ved i forening med en, hvis sag er afgjort, og to, der begge var mindreårige, at have sparket en mand i maven og slået ham i hovedet, så offeret faldt til jorden, fik holdt to knive mod hovedet og halsen, mens han sagde 'skal du fucke med os', mens han blev filmet og tvunget til at sige 'fuck Bellahøj, fuck Blågårds Plads'.

Der er dog ikke fundet en video med det omtalte indhold.

Sagen fortsætter 8. september med resten af bevisførelsen.

Der er også krav om, at de tiltalte skal have deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor de kan blive underlagt nogle foranstaltninger, der skal hjælpe dem på rette spor.