Bolig i flammer: Brænder helt ned

Klokken 02.20 kom der en melding om en bolig i flammer nord for Randers

En ejendom på Ejstrupvej i Fårup nord for Randers står onsdag morgen ikke til at redde.

Brandvæsnet er til stede, efter der i nat klokken 02.20 kom en melding om en brand.

Det skriver Randers Amtsavis.

- Der er ild i en landejendom, og det kommer til at brænde sammen deroppe, siger Simon Skelkjær, der er vagtchef for Østjyllands Politi, til mediet.

Der var ingen mennesker eller dyr på ejendommen, da branden brød ud.

Vagtchefen fortæller også, at bygningen ikke står til at redde, og at man derfor foretager en kontrolleret nedbrænding.

Man har ikke fundet ud af, hvad der startede branden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men det har endnu ikke været muligt.