Boligløs: Jeg ville have reddet min fars maleri

Med armene om hinanden, tydeligt berørte stod Anette Bjerregaard og Almarin Gjoni lørdag formiddag og betragtede det, der indtil i går eftermiddag var deres hjem.

Nu er de boligløse. Uden en eneste ejendel. Iført hasteindkøbt tøj fra den eneste butik, der var åben i aftes: BIlka.

- Begge mine forældre er døde. Så jeg har en masse ting fra dem, siger Anette Bjerregaard. der må holde en pause, fordi tårerne trænger sig på. Og tilføjer så - måske ligeså meget for at huske sig selv på det:

- Det er jo heldigvis bare ting.

- Er der noget bestemt, du savner?

- Jeg har et billede hængende, som min far har malet.Det er det, jeg ville have reddet, hvis jeg kunne have taget en enkelt ting.

Parret Anette Bjerregaard og Almarin Gjoni står ved afspærringsbåndet, krammer og kigger på deres nedbrændte hjem. Foto: Kenneth Meyer

Datteren ringede

Mens parret stod og betragtede den udbrændte bygning på Grøndals Parkvej i Vanløse, var brandvæsnet i fuld gang med efterslukning. Det røg stadig fra ejendommen og lugten af bål var markant.

- Vi boede i stuen henne i hjørnet, men vi kan se, den er brændt. Der er i hvert fald sort på muren, fortæller Anette Bjerregaard.

Hvis ikke er vandskaderne i lejligheden formentlig store efter den omfattende brandslukning.

Både hun og kæresten var på arbejde, da branden brød ud, men Almarin Gjonis datter var i lejligheden og ringede Anette Bjerregaard op, fordi der pludselig holdt en brandbil udenfor vinduet. Hun dirigerede pigen ud og cyklede selv hjem, hvor hun ved selvsyn kunne se, hvor voldsom og hurtigt branden bredte sig.

Der er ingen udsigt til, at de kan komme ind og besigtige deres hjem.

- Vi får i hvert fald ikke lov foreløbig. Der er fare for nedstyrtning, og vi har fået at vide, at vores trappeopgang er meget medtaget. Nu må vi se.

Foto: Kenneth Meyer

'Jeg er målløs'

Indtil på mandag bor parret på hotel. Hvad de skal derefter, ved de ikke endnu. I alt 90 familier har mistet deres bolig. Andre beboere var også forbi ejendommen lørdag formiddag, ligesom naboer og forbipasserende stoppede op og dvælede ved synet af de voldsomme skader. Og tanken om alle de hjem, ejendele og minder, der er gået tabt.

Et par gik rundt og hængte efterlysningsplakater op. Deres kat Vilja forsvandt under branden.

- Jeg har aldrig set så stor en brand. Jeg er målløs, lød det fra en mand, inden han gik videre. En anden beboer viste billeder frem, han tog fredag, og som tydeligt viste den hastighed, hvormed flammerne bredte sig.

Klokken 13.59 havde han taget et billede, hvor flammerne kunne ses gennem de øverste tagvinduer. På næste billede tager klokken 14.05 var den øverste del af taget helt væk.

Billede taget lørdag formiddag. Foto: Kenneth Meyer

Lørdag formiddag står det, der nærmest kun er en ruin, tilbage. Taget og de øverste taglejligheder er fuldstændig væk, det samme er flere gulve og lofter på etagen under. Vinduerne er blæst ud af vinduesrammerne, og brandvæsnet kan kun arbejde udefra. Nedstyrtningsrisikoen er for stor til at gå ind.

Hvad der forårsagede branden er uvist.