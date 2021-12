Bombe fra 2. verdenskrig eksploderet i München: Tre såret

Tre personer er onsdag ved middagstid kommet til skade i forbindelse med en eksplosion ved noget sporarbejde i München.

Det skriver flere tyske medier, heriblandt Bild.

En af de tilskadekomne skal være kommet alvorligt til skade, skriver mediet. Hændelsen har fundet sted nær stationen Donnersbergerbrücke tæt på centrum i München.

Eksplosionen menes at have været forårsaget af en bombe fra 2. verdenskrig, som har været gemt under jorden efter at være blevet kastet fra et fly uden at eksplodere. Angiveligt kunne eksplosionen høres adskillige kilometer fra stedet.

Togtrafikken på stedet er midlertidigt blevet indstillet, og politiet har afspærret et større område omkring stedet.

Politiet bekræfter på Twitter, at de er til stede, men de vurderer, at der ikke er fare for personer i nærområdet.

Selvom der er gået mere end 75 år, siden 2. verdenskrig sluttede, bliver der ofte fundet bomber i især Tyskland. Bomberne blev smidt af de allierede, og alene i perioden mellem januar 1944 og januar 1945 menes der at være blevet smidt mere end 45.000 tons bomber over store tyske byer. Mange af dem eksploderede ikke, da de ramte jorden, hvorfor de altså dukker op igen mange år efter - ofte i forbindelse med bygningsarbejde.

