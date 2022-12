Bombe fundet på Bornholm

Tirsdag klokken 09.32 ringede en borger til Bornholms Politi med en meddelelse om, at personen havde fundet en gasbombe.

Bomben blev fundet ved Safirsøen i Rønne.

Det skriver Bornholms Politi i deres døgnrapport.

Siden blev Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) tilkaldt, og de oplyste, at de ville stille en minør - en specialist i at sprænge bomber og miner - til rådighed.

Anders Knudsen, der er vagtchef ved Bornholms Politi, fortæller til Ekstra Bladet, at de lokale minører har hentet gasbomben og bragt den i sikkerhed på kasernen.

Han oplyser ligeledes, at gasbomben ikke er sprængt endnu, og at den ikke er til fare for nogen overhovedet.

- Den ligner utroligt meget dem, vi engang har haft i politiet, som har været udfaset i 15 år, så det bør ikke være en af vores gamle, siger han.

Han understreger, at gasbomben på ingen måde er farlig.

- Det havde ikke været så sjovt, hvis den var gået af, men den er ikke farlig. Man havde nok grædt lidt, siger han.