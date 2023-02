Bombe i kidnapnings-sag: Politiet renser sikkerhedsfolk

Advokaturchef bekræfter, at der ikke kommer nogen retssag mod seks tyskere sigtet for forsøg på at bortføre børn i bitter samværs-strid på sønderjysk villavej - anmeldelse af børnenes morfar for dødstrusler ender også i ingenting

Gifttænderne er med kort varsel trukket ud af den potentielt kriminelle del af et velstillet eks-ægtepars kamp om især tre af deres fælles børn.

Den bitre samværsstrid eksploderede 9. november sidste år, da seks tyske sikkerhedsfolk fra firmaet BPS 360 blev anholdt og sigtet for forsøg på at kidnappe børnene hos deres far og bonus-mor på en villavej i Gråsten i Sønderjylland.

Her har de boet i halvandet år. Børnenes far, Stephan Hensel, hævder, at de yngste går i skole med overfaldsalarmer af frygt for at blive opsøgt af deres mor, Christina Block.

Meningen med optrinnet i november skulle ifølge sigtelsen være, at børnene skulle tvinges tilbage til deres yderst velhavende mor i Hamburg.

Christina Block glæder sig over, at Syd- og Sønderjyllands Politi nu har droppet og lukket sagen om det potentielle kidnapningsforsøg i Gråsten i november 2022. Foto: Jonas Olufson

Men Ekstra Bladet ligger inde med en ny afgørelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Den slår fast, at anklagemyndigheden én gang for alle lægger efterforskningen af lederen af BPS 360 Frank Müller ned, og at han ikke længere er sigtet for kidnapningsforsøg.

- De fem andre sigtede, hvoraf fire er tyske statsborgere og den sidste fra et tredje land, er omfattet af den samme afgørelse. Vi vurderer, at det ikke vil være muligt at løfte et bevis, der ville holde i retten. Politiet efterforsker, om der kunne være andre parter involveret. Men sagen er lukket fra vores side, forklarer advokaturchef Jannie Dahl Nøhr torsdag morgen.

Mor: Det ville aldrig ske

Politiets afgørelse kommer ikke bag på Christina Block, som er dybt ulykkelig over, at hun ikke har fået mulighed for at se sine børn i 17 måneder, og som tidligere har udtalt sig til Ekstra Bladet om konflikten. Hun har hele vejen igennem fastholdt, at sikkerhedsfolkene udelukkende var med i Danmark for at beskytte hende og de andre familiemedlemmer, der i november troppede op i Gråsten for at få børnene i tale.

- Som børnenes mor ville jeg selvfølgelig ikke beordre en kidnapning af dem. Det ville aldrig kunne ske, da jeg (i henhold til en aftale truffet ved en tysk domstol i 2021, red.) har ret til at beslutte, hvor de skal opholde sig, forklarer Christina Block pr. mail i en reaktion på politiets afgørelse.

Det tidligere ægtepar Christina Block og Stephan Hensel fotograferet ved en festlig lejlighed i Hamburg tilbage i 2012. Foto: Patrick Becher/RTN

Hun erkender, at den beslutning siden er fejet til side af de danske myndigheder på baggrund af undersøgelser af børnene foretaget af Børnehus Syd, Sønderjyllands særlige center for sager om mulige overgreb mod børn. Her var holdningen sidste år, at det ikke ville være godt for børnenes trivsel at komme hjem til deres mor i Tyskland.

En anden dramatisk udløber af konflikten er også gået i sig selv.

Advokaturchef Jannie Dahl Nøhr bekræftede torsdag morgen Ekstra Bladets oplysninger om, at børnenes morfar, Eugen Block, der er grundlægger af en stor tysk restaurant- og hotelkæde, også klarer frisag.

En vanvittig anmeldelse

Matadorens tidligere svigersøn, Stephan Hensel, der nu har fire af hans børnebørn boende hos sig og sin nye kone i Gråsten, anmeldte for nylig den 82-årige matador for at have fremsat dødstrusler mod ham i et brev til børnene. Men den sag er også endegyldigt lukket af Syd- og Sønderjyllands Politi og vil ikke blive genstand for yderligere efterforskning.

Det bekræfter den tyske families danske advokat, David Neutzsky-Wulff, i et brev, som Ekstra Bladet har læst igennem.

'Som jeg tidligere har fastslået, indeholder din fars brev ingen kriminelle trusler,' skriver advokaten til Christina Block.

Familiestrid eksploderer: Morfar anmeldt for dødstrusler

Over for Ekstra Bladet beskriver Christina Block anmeldelsen mod hendes far som 'vanvittig'.

Det tidligere forældrepar har ligget i konflikt om børnene siden sidste års begyndelse. Christina Block beskylder sin eksmand og hans nye kone for at manipulere med børnene, sætte dem op imod hende og skabe et falsk billede af hende.

Det afviser Stephan Hensel. Han støtter sig til eksperters vurdering af, at hans ekskone overvåger dem og gør dem utrygge.

