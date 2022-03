Bombe i straffesag: Forældre løsladt for babyvold

Et voldssigtet yngre rumænsk ægtepar er pludselig blevet løsladt efter to måneder i arresten i Danmark. De er begge sigtet for i forening at have udsat deres lille søn for alvorlig, livsfarlig vold.

Det bekræfter Christina Borch Hansen, anklager i Sydøstjyllands Politi.

- Vi har valgt at løslade dem begge to. Mere om baggrunden kan jeg ikke fortælle dig, da der er tale om en sag under verserende efterforskning, siger anklageren.

Det er heller ikke muligt at få kvindens forsvarer Anders Trøck-Kronberg til at kommentere, hvorfor der efter politiets opfattelse ikke længere er behov for at indespærre de to rumænske statsborgere.

Parret havde forud for deres anholdelse opholdt sig og arbejdet i flere år i Danmark. De blev i december forældre for første gang.

Forældrene var ifølge familien ulykkelige over, at spædbarnet næsten konstant skreg og hyppigt kastede op. Der er tale om et ønskebarn, som kom til verden et par år efter, at den cirka 25-årige mor måtte abortere.

Blødninger i hjernen

Men i januar blev de under dramatiske omstændigheder anholdt, sigtet og varetægtsfængslet. Det skete på en begrundet mistanke om at have udsat den nu tre måneder gamle baby for vold.

Samtlige afhøringer i sagen har været afviklet bag lukkede døre, men Ekstra Bladet kunne efter grundlovsforhøret afsløre, at parret i lige stort omfang er sigtet for vold.

Spædbarnet pådrog sig ifølge sigtelsen knoglebrud i højre side af kraniet, blødninger i hjernen og bag øjnene samt enkelte punktformede blødninger i begge øjne.

Drengens kvæstelser var en overgang livsfarlige. Han var i flere døgn indlagt på Odense Universitetshospital og blev derefter ifølge den sigtede mands svigerinde, Magda Savuica, som flere gange har udtalt sig til Ekstra Bladet, sat i dansk familiepleje.

Den prekære sag udløste i flere uger en diplomatisk krise mellem Danmark og Rumænien. Parrets nærmeste familie og de rumænske myndigheder udtrykte harme over, at drengen ikke kunne blive overført til sit hjemland, hvor hans bedsteforældre var klar til at tage ansvaret for hans pleje.

Røgslør over hele sagen

- Vi får ingenting får at vide. Det eneste, vi beder om, er at få mulighed for at beskytte og yde humanitær støtte til min svigerinde. Det går bedre med hendes mand. Han forstår dansk og er mentalt stærk, sagde Magda Savuica, som er leder af en rumænsk hjælpeorganisation, og som flere gange har været i Danmark for at yde sin mands bror og sin svigerinde støtte.

Magda Savuica har betegnet det som hårdt, uretfærdigt og umenneskeligt, at Retten i Kolding ad flere omgange har afvist at løslade forældreparret. Om det netop er humanitære argumenter, som nu har banet vej for netop den løsning, har det ikke været muligt at opklare.

Parrets forsvarere er fortsat begrænsede af de lukkede døre under retsprocessen. Det samme er Billund Kommune, Sydøstjyllands Politi og de forskellige ministerier, som har været involveret i den komplicerede sag.

Den tre måneder gamle hovedpersons aktuelle sundhedstilstand er uvis. Men Ekstra Bladet erfarer, at den allerede stabiliserede sig efter få døgns indlæggelse.

Den sigtede far har boet en årrække i Danmark, hvor han før sin anholdelse arbejdede som kok. Hans hustru er psykolog-uddannet pædagog. Parret blev gift i 2019 og har siden boet sammen i en midtjysk by.

Resulterer politiets efterforskning og retsprocessen i, at der rejses tiltale, kan det kaste en lang fængselsstraf og en tvangsfjernelse af sig.

