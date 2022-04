Bombe-rocker på anklagebænken igen

Bandidos-rockeren Lennart Mickey Elkjær, der tidligere har afsonet en drabsdom, risikerer nu igen at skulle bag tremmer - denne gang for vold og vidnetrusler efter en episode i Søborg.

Det fremgår af retslisten ved Retten i Glostrup, hvor sagen mod ham er berammet til at starte 21. april.

Ifølge et anklageskrift som B.T har fået aktindsigt i, er han tiltalt for 30. juli 2020, sammen med en anden gerningsmand, at slå en mand i hovedet flere gange. Da det angivelige offer tog sin mobil frem, truede de ham ved på engelsk at sige: 'We will kill you if you use this one (vi dræber dig, hvis du bruger den der, red.)'.

Dermed er det anden gang på et år at han vil være at finde på anklagebænken.

Trusler under konflikt

Det var ellers en smilende Lennart Mickey Elkjær, der i starten af juli sidste år, gik ud af Retten i Glostrup med sin kone i hånden og omringet af flere af sine Bandidos-brødre, der havde overværet retssagen mod ham og to andre mænd fra klubben.

De var anklaget for trusler og forsøg på grov vold under Bandidos' konflikt med gadebanden NNV i starten af 2021, men blev frifundet for de alvorligste af anklagerne - og da han med sin varetægtsfængsling allerede havde afsonet de fire måneder, han blev idømt for trusler, var han en fri mand.

Dømt for drab

Den 50-årige Lennart Mickey Elkjær, der ifølge kilder med indsigt i miljøet er såkaldt Nomad-medlem i rocker-klubben, har allerede tilbragt en god portion af sit liv i fængsel efter han blev idømt 16 år for drabet på sin tidligere ven Mickey Borgfjord Larsen, der blev myrdet af en bilbombe i 2003.

Da den dengang 32-årige rocker blev dømt, hed han Lennart David Elkjær Christensen.

- Skulle være spektakulært

I byretten blev Lennart Elkjær og en medgerningsmand, også fra Bandidos, idømt livstid for drabet på Mickey Borgfjord Larsen, men landsretten formildede straffen til 16 års fængsel.

Under retssagen nægtede han at have stået bag drabet, men i 2013, kort før han blev løsladt, tilstod han i bogen 'Expect no mercy: en rockers erindringer' at have plantet den bombe under den 32-årige Mickey Borgfjord Larsens bil, der slog ham ihjel, da den eksploderede, netop som han havde forladt parkeringspladsen foran Glostrup Hospital. Samtidig sad Lennart Elkjær selv i sikkerhed på en anden lokation i København.

Bomben blev detoneret ved hjælp af en mobiltelefon, og i 'Expect no mercy', beskriver Lennart Elkjær selv, at drabet 'skulle være spektakulært'.

At det lige blev en bombe, som blev drabsvåbnet, var ifølge ham selv dog en tilfældighed. Det uddybede han forinden bogudgivelsen til Ekstra Bladet.

– Den havde jeg købt lang tid før. Den var altså ikke anskaffet med netop det formål. Jeg købte den, fordi der var en bombe til salg.

Han bærer nu Bandidos-dødsmærket 'Coup de Grace' på rocker-vesten.

Truede top-rockere

Mickey Borgfjord Larsen havde inden drabet raget sig uklar med flere højtstående medlemmer af Bandidos, som han før selv havde været medlem af.

Drabet på Bandidos-rockeren Claus Bork Hansen, kaldet 'Karate Claus' i 2001, fik angiveligt Mickey Borgfjord Larsen, der som 17-årig blev dømt for at stikke en mand ihjel i et s-tog, til at gå amok og true forskellige top-rockere, som han mente var ansvarlige.

Ifølge Lennart Mickey Elkjærs egen beretning bundede drabet i en personlig tvist mellem ham og hans tidligere bedste ven og bandebror, og var ikke relateret til stridighederne mellem Borgfjord Larsen og Bandidos.

Ekstra Bladet har rakt ud til Lennart Mickey Elkjær for at høre, hvordan han forholder sig til de nye anklager, men han er ikke vendt tilbage inden deadline.

Ekstra Bladet følger sagen.