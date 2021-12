Bombeangreb dræber mindst seks under julefejring i DR Congo

En selvmordsbomber har dræbt mindst seks mennesker i et angreb på en restaurant i det østlige DR Congo lørdag.

Det oplyser lokale embedsmænd.

Mere end 30 mennesker var samlet for at fejre jul i restauranten In Box, da bomben sprang i byen Beni, fortæller øjenvidner.

Kort efter at bomben gik af, kunne der høres kraftige skud, og panikslagne mennesker flygtede fra byens centrum.

Billeder fra stedet viser flere livløse kroppe blandt resterne af grønne plastikstole, borde og glas uden for restauranten.

Byens borgmester siger, at mindst to af ofrene er børn.

- Efterforskningen er i gang for at finde gerningsmændene til dette terrorangreb, siger borgmester Narcisse Muteba.

Han oplyser videre, at 13 mennesker er blevet bragt på hospitalet efter hændelsen. Han opfordrer alle borgere i provinsen Kivu til at blive indendørs for deres egen sikkerhed.

Byen Beni har længe været genstand for angreb fra den islamistiske oprørsgruppe Allierede Demokratiske Styrker (ADF).

ADF stammer fra Uganda, men etablerede sig i DR Congo i 1995 og har fået skylden for drab på tusindvis af civile i landet.

Der har været undtagelsestilstand i Kivu og naboprovinsen Nordkivu siden maj. Det betyder, at militæret har overtaget kontrollen. Indtil videre har det dog ikke forhindret angreb fra ADF-militsen.

I juni blev Beni ramt af to eksplosioner. Under den første sprængte en mand sig selv i luften uden for en bar. Ingen andre kom til skade.

Samme dag fandt en eksplosion sted i en katolsk kirke og sårede to kvinder.