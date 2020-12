Bombemand til nabo: 'Verden vil aldrig glemme mig'

Den mistænkte mand bag bomben i Nashville 1. juledag skulle få dage før eksplosionen have kommet med en foruroligende besked til sin nabo, der dog angiveligt ikke blev bekymret i situationen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Oplysningen kommer fra den mistænkte, Anthony Quinn Warners, nabo Rick Laude. Sidstnævnte mødte Warner 21. december, da han stod foran sin postkasse. Her spurgte Laude blandt andet om, hvordan det gik med Warners mor, og så spurgte han sin nabo, om han forventede noget godt fra julemanden i år.

Her sprænger han bomben

'Nashville og verden vil aldrig glemme mig', lød svaret, oplyser myndighederne.

Laude fortæller, at der ikke var noget ved bemærkningen, som virkede mistænkeligt. Og at han tolkede svaret, som at der ville ske 'noget godt'. Han har efterfølgende sagt, at han var uden ord, da han hørte, at myndighederne havde identificeret Warner som den mistænkte bag bombningen.

Tre personer blev såret og adskillige bygninger tog skade som følge af eksplosionen ved datacenteret i Nashville.

Uhyggelig mistanke: 5G-hader bag bombe

Tippet om 5G-vanvid

Anthony Warner bliver i flere amerikanske medier beskrevet som en særling, der inden attentatet forærede flere ejendomme væk til en yngre kvinde, Michelle Swing, i Californien. Han sendte hende også et brev, hun nu har overgivet til FBI.

Den nu afdøde ungkarl lå ifølge Daily Mail også i en økonomisk strid med sin 85-årige mor, efter hans far og bror døde.

Det er adskillige tips til politiet, der har fået dem til at undersøge, om det faktisk er frygten for 5G, der førte til, at bomben blev bygget, kørt hen foran teleselskabet AT&T's bygning og sprængt. Et andet spor er, at bombemandens afdøde far arbejdede for selskabet.

Warner havde den tekniske ekspertise til at skrue en bombe sammen, fortæller flere amerikanske medier. Han har angiveligt også tidligere haft en tilladelse til at håndtere og bruge sprængstoffer.

Anthony Warners lig blev efter sprængningen fundet på gerningsstedet.

Forlig: 5G giver bedre mobildækning